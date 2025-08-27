Nintendo ci ricorda che ora possiamo modificare le impostazioni dei pulsanti nei giochi Super Nintendo

HQ

Solo poche settimane fa, Nintendo ha rilasciato un aggiornamento sulla "qualità della vita" per Switch 2 che pensiamo molti di voi abbiano apprezzato. Ti consente di giocare a determinati titoli Super Nintendo con un mouse, come Mario Paint, Mario's Super Picross e Nobunaga's Ambition. Immaginiamo che altri giochi riceveranno questo supporto nel tempo.

In relazione a ciò, è diventato anche possibile modificare le impostazioni dei pulsanti nei giochi Super Nintendo, cosa che sappiamo che molti di voi hanno chiesto.

Ma molti probabilmente si sono persi queste nuove funzionalità, che sono state lanciate senza clamore, quindi Nintendo ha ora rilasciato un video che mostra entrambe queste funzionalità. Otteniamo anche una guida approfondita su come modificare le impostazioni, qualcosa che sappiamo renderà giochi come Super Mario All-Stars molto più facili da giocare.

Dai un'occhiata al video qui sotto e l'aggiornamento è già uscito. Ora stiamo solo aspettando la stessa opzione per Game Boy e NES in modo da poter finalmente cambiare B / A in Y / B...