Nintendo: "Ci scusiamo per l'inconveniente causato da questa richiesta iniziale di Switch 2"

Nonostante il fatto che ci fossero molte console Switch 2 disponibili al momento del lancio e siano stati stabiliti diversi record di vendita quasi imbattibili, è stato così popolare che molte persone sono rimaste senza una console. Durante un recente incontro con gli investitori di Nintendo (grazie Nintendo Life), è stata sollevata la questione se la società avesse valutato male l'interesse e quale fosse il motivo di ciò.

Il CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, si è scusato per la situazione e ha risposto come segue (tramite NStyles):

"Attualmente, in molti paesi, la domanda di Switch 2 supera l'offerta e non siamo in grado di soddisfarla. Ci risulta che anche alcuni azionisti non siano stati in grado di ottenerlo. Abbiamo iniziato ad accettare le vendite della lotteria su My Nintendo Store ad aprile. La risposta ha superato di gran lunga le nostre aspettative e ho annunciato a mio nome su X che c'erano 2,2 milioni di candidati, insieme a delle scuse.

Da allora, abbiamo condotto quattro vendite alla lotteria, ma alcune persone non sono state selezionate. Abbiamo annunciato che la quinta lotteria si svolgerà a partire da luglio. Molti rivenditori generici hanno anche condotto vendite alla lotteria. Il numero di negozi che offrono vendite in negozio è in graduale aumento.

Come azienda, stiamo lavorando per migliorare il nostro sistema di produzione per fornire il maggior numero possibile di unità. Ci scusiamo per il disagio causato da questa richiesta iniziale, che ha superato di gran lunga le nostre aspettative".

Allo stesso evento, Furukawa ha anche spiegato di aver cercato di premiare i vecchi clienti dando loro la priorità nell'acquisto di un'unità tramite Nintendo stessa, al fine di trattenerli tra le generazioni, cosa che secondo lui è stata difficile in passato.