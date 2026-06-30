Nintendo condivide un sacco di Splatoon Raiders gameplay durante il Direct dedicato

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Oggi è già stata una giornata piuttosto folle per i fan di Splatoon. Abbiamo appena potuto condividere le nostre impressioni dopo aver provato direttamente Splatoon Raiders, e questo è avvenuto proprio mentre il Direct dedicato e precedentemente promesso per il gioco ha iniziato a essere trasmesso.

Tenendo conto di quest'ultimo punto, Nintendo ha appena finito di mostrare circa 20 minuti di gameplay Splatoon Raiders, inclusi dettagli complessi su combattimento, esplorazione, caccia al tesoro, Amiibo, multiplayer, aggiornamenti, personalizzazione della base e altro ancora.

Incontriamo i diversi tipi di Salmonidi che i giocatori affronteranno, inclusi Nemici Minori, Boss e Esperti, mentre impariamo i diversi carri armati a nostra disposizione, che vanno da Velocità, Potenza e Tattico, che cambiano la dinamica del gioco.

Questo si aggiunge alle opzioni di difficoltà disponibili, che spaziano dal più casual del gruppo noto come Turist, all'esperienza media di Raider e alla variante più difficile di Survivalist. Infine, lo show si è concluso rivelando le Reliquie dei Salmonidi, tesori rari che sbloccano "strani poteri nascosti".

Anche se puoi vedere la maggior parte di questo in azione nel video completo di Direct qui sotto, come si chiede a chi si chiede cosa offrano gli Amiibo e chi rappresentino, ognuno porterà nuovi costumi per i rispettivi personaggi di Shiver, Frye e Big Man, con Amiibo separati per ciascuno che potranno essere disposti per sembrare un unico diorama completo.

Per quanto riguarda la data di lancio di Splatoon Raiders, il titolo esclusivo per Switch 2 debutterà il 23 luglio con i preordini ora disponibili.