Nintendo condivide un video panoramico di Splatoon Raiders

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Come sapete, oggi segna il lancio dell'esclusivo per Switch 2 Splatoon Raiders, una visione leggermente diversa del concetto di sparatutto ormai classico di Nintendo. Molti probabilmente si aspettavano un Splatoon 4 invece di un gioco focalizzato sul giocatore singolo, ma come abbiamo riportato ieri, si tratta soprattutto di dare un piccolo respiro agli sviluppatori, e ci sarà più multiplayer in futuro.

Ora, Nintendo pensa che dovremmo conoscere meglio Splatoon Raiders per capire in che modo la sua premessa differisca dai predecessori. Qui interpretiamo un meccanico che, insieme a Deep Cut (Shiver, Frye e Big Man), esplorerà le misteriose Isole Spirhalite in quella che può essere descritta come un mix di gameplay di Splatoon e elementi action-RPG.

Come forse già saprai, abbiamo una recensione del gioco che puoi leggere qui, e ora Nintendo ha anche pubblicato un Trailer Panoramico per darti un'idea di questo nuovissimo titolo. Dai un'occhiata qui sotto.