Nintendo conferma cosa fa il pulsante "C" di Switch 2

Una delle domande più grandi che circondano la console Nintendo Switch 2 era il particolare pulsante "C" a destra Joy-Con. Si tratta di un pulsante completamente nuovo che ha avuto Switch fan di tutti i tipi in delirio nel tentativo di risolvere ciò a cui si riferisce e potrebbe permettere. Ora lo sappiamo per certo.

La C consente l'accesso al menu GameChat, con GameChat che è un nuovo sistema di gruppo che consente a quelle che sembrano essere fino a quattro persone di riunirsi e parlare, condividere il proprio schermo e persino videochiamare tra loro mentre giocano agli ultimi giochi.

GameChat gestisce questo problema utilizzando un microfono integrato nella console Switch 2 che è in grado di tracciare la voce dell'utente e persino di isolarla da sfondi rumorosi. Ci è stato detto che funziona anche in palmare e quando è agganciato, e che per quest'ultimo non ha problemi a captare le voci in una stanza.

Nintendo dimostra che il menu GameChat è piuttosto sottile e raffinato e ha solo una manciata di opzioni. Puoi disattivare il microfono, iniziare a condividere il tuo gameplay con gli amici (che non deve essere lo stesso gioco da condividere!), personalizzare le dimensioni dello schermo di gioco rispetto al gameplay di amici e familiari o alle caselle delle icone e persino attivare le videochiamate. Come fa il Switch 2 a gestire il video, vi chiederete? Nintendo lancerà quello che chiama Switch 2 Camera al debutto della console, con questa periferica aggiuntiva che può essere collegata al dispositivo e che isola persino l'utente dal proprio sfondo come farebbe uno schermo verde.

L'unico problema con GameChat è che richiede un abbonamento Nintendo Switch Online per essere utilizzato, ma per i genitori che sono preoccupati che i loro figli siano a rischio online, ci saranno funzionalità per i genitori integrate che sono accessibili tramite l'app mobile Nintendo.