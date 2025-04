Nintendo conferma: i joystick Joy-Con 2 non hanno la tecnologia Hall Effect

HQ

I drifting stick sono un problema ricorrente tra molti controller moderni. Non ultimi i Switch i cui Joy-Cons erano decisamente famigerati per questo. Nintendo è stata persino portata in tribunale per il problema... Le persone erano semplicemente molto arrabbiate, e per una buona ragione. Se paghi bene, ti aspetti che le cose funzionino.

La soluzione per molti è stata la tecnologia ad effetto Hall utilizzata in alcuni controller portatili, in primis quelli di 8BitDo, che proprio per questo è diventato uno dei produttori di terze parti più apprezzati. Ma la tecnologia non è certo nuova, e sia il Dreamcast che il Saturn 3D Control Pad utilizzavano l'effetto hall.

Quindi la domanda è: Nintendo ha imparato dall'errore del Switch ? No, ovviamente no. Perché ora hanno confermato che i nuovi controller Joy-Con 2 non utilizzeranno le levette Hall Effect. Questo nonostante le speculazioni precedenti. Tuttavia, uno dei dirigenti più anziani di Nintendo è stato chiaro nello spiegare come il Joy-Con 2 sia stato riprogettato da zero, ma esattamente perché non hanno scelto di includere l'effetto Hall nei loro piani è un'ipotesi di chiunque.

In un'intervista con Nintendo Life, Nate Bihldorff ha dichiarato quanto segue:

"Beh, i controller del Joy-Con 2 sono stati progettati da zero. Non sono stick ad effetto Hall, ma si sentono davvero bene

"In particolare, gli stick di controllo sinistro e destro sono più silenziosi e non fanno rumore, anche quando vengono spostati rapidamente verso il bordo. Inoltre, scivolano molto agevolmente, quindi abbiamo iniziato a chiamarli 'bastoncini scorrevoli'".

I fan di Nintendo dovrebbero essere preparati al fatto che i problemi potrebbero continuare, anche con Switch 2, il che sarebbe uno scandalo dato il prezzo.

Cosa ne pensi del fatto che Nintendo non abbia scelto di includere gli stick Hall Effect?