Nintendo conferma la presenza alla Gamescom 2026

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La Gamescom è ancora a qualche mese di distanza, ma quel momento volerà sicuramente e presto torneremo ancora una volta alla più grande fiera di videogiochi al mondo. Come l'anno scorso, Nintendo si aspetta di essere nuovamente una parte importante di questo evento, come ha confermato l'azienda sui social media.

Nintendo era presente alla Gamescom l'anno scorso, mostrando Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4, e chi potrebbe dimenticare Hollow Knight: Silksong, il gioco che ha visto le code più grandi alla Gamescom 2025. Quest'anno, la line-up di Nintendo è piuttosto incerta mentre ci avviciniamo all'estate, con molte uscite importanti Nintendo già uscite o date di uscita che prevedono che usciranno prima di agosto. Fire Emblem: Fortune's Weave potrebbe essere un protagonista, ma ci aspettiamo qualcosa di più per rendere l'apparizione alla Gamescom degna di essere valida.

Potrebbe essere che Nintendo mostri di nuovo Elden Ring: Tarnished Edition su Switch 2. Oppure, parlando di FromSoftware, forse avremo una presenza Nintendo focalizzata su Duskbloods alla Gamescom. C'è speranza tra i fan per un grande Nintendo Direct a giugno, così potremo avere qualche headliner in più in tasca mentre ci dirigiamo alla Gamescom di agosto.