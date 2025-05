Nintendo conferma la sua partecipazione al Gamecom di agosto

HQ

La presenza di Nintendo ai principali eventi di gioco è stata purtroppo scarsa negli ultimi anni, ma con una console nuova di zecca pronta, sembra che abbiano cambiato idea. Tramite il loro account Instagram tedesco, Nintendo conferma ora di essere pronta a presentare e mostrare nuovi giochi al Gamesom (tradotto da Bing) di quest'anno:

"Segna la data in rosso: Nintendo torna a @gamescom nel 2025. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a Colonia dal 20 al 24 agosto!"

Si può immaginare che Nintendo sia felicissima che Grand Theft Auto VI per PlayStation 5 e Xbox Series S/X sia stato posticipato a maggio 2026, il che significa che ora hanno praticamente la colpa di se stessi (molti editori hanno scelto di spostare le anteprime dei loro giochi per evitare il lancio contemporaneamente alla bestia di Rockstar). Presentare ciò che accadrà durante la Gamescom di agosto sembra una scelta molto saggia e non vediamo l'ora di vedere cosa hanno in serbo.