Nintendo conferma l'aumento del prezzo della Switch 2, prevista per settembre

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Mentre la carenza di RAM continua a colpire tutte le parti dell'industria tecnologica, Nintendo ora cede alla pressione, confermando che assisteremo a un aumento dei prezzi per la console Nintendo Switch 2. L'aumento di prezzo farà salire la Nintendo Switch 2 di 50 dollari USA, 50 CAD e 10.000 ¥ e 30 €.

La notizia arriva dall'ultimo rapporto finanziario di Nintendo, in cui conferma anche che il Giappone vedrà un aumento di prezzo per la Nintendo Switch originale, la Nintendo Switch Lite e i modelli OLED. Nintendo spiega che questi aumenti di prezzo sulle console - così come gli abbonamenti Nintendo Switch Online e le carte da gioco in Giappone - sono dovuti a "l'impatto di vari cambiamenti nelle condizioni di mercato." Questi cambiamenti non entreranno in vigore immediatamente, poiché sono previsti per il 1° settembre 2026 in tutti gli Stati Uniti, Canada ed Europa. Si prevede ulteriori dettagli che arriveranno da qui ad allora.

L'aumento dei prezzi della Nintendo Switch 2 vede Nintendo unirsi a società come Sony e Microsoft nell'aumentare i prezzi delle console a causa delle continue difficoltà finanziarie. Nintendo però non sembra molto contenta di dover aumentare i costi, dato che ora prevede 3 milioni di unità in meno vendute nel 2026, e si è scusa con i fan in fondo all'avviso.

"Ci scusiamo sinceramente per l'impatto che queste revisioni dei prezzi potrebbero avere sui nostri clienti e altri stakeholder, e apprezziamo profondamente la vostra comprensione," scrive Nintendo.