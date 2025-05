Nintendo "continuerà a portare nuovi titoli" per tutti i possessori di Switch

HQ

Il 5 giugno uscirà Switch 2 e questo significa che Nintendo si concentrerà completamente sulla nuova console. Tuttavia, non si sono ancora completamente dimenticati di Switch e ci sono ancora alcuni progetti entusiasmanti, non ultimo Metroid Prime 4: Beyond. Ma poi? Staccano la spina alla console?

Fortunatamente, non sembra essere così, e nel suo ultimo rapporto trimestrale Nintendo afferma di non avere alcuna intenzione di abbandonare il suo fedele compagno, e promette persino che possiamo aspettarci altri giochi:

"In futuro, continueremo a portare nuovi titoli per gli oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo che giocano a Nintendo Switch"

Questa è, ovviamente, la decisione giusta da parte di Nintendo, che si unisce ai ranghi di Microsoft e Sony, entrambe ancora piuttosto brave a supportare le console di ultima generazione.