Nintendo: "Crediamo che sia possibile sviluppare software di gioco con uno sviluppo più breve"

Siamo tutti consapevoli che l'industria dei giochi sta affrontando un po' di crisi quando si tratta di grandi titoli. In passato, ricevevamo alcuni giochi davvero enormi ogni mese, ma ora le liste di rilascio sembrano piuttosto vuote.

Molti giochi richiedono così tanto tempo per essere sviluppati da saltare intere generazioni di console (nessun titolo principale di The Elder Scrolls o Grand Theft Auto è arrivato su PlayStation 4 o Xbox One), anche se era comune che intere trilogie venissero rilasciate per lo stesso formato (come Gears of War o Mass Effect). Questo riguarda anche Nintendo, che ha appena rilasciato Switch 2.

Durante una sessione di domande e risposte per gli investitori, un partecipante ha espresso preoccupazione per l'aumento dei costi di sviluppo dei titoli Switch 2, che potrebbe portare a un minor numero di giochi e a giochi più costosi, con conseguente calo del numero di giocatori. Il CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha riconosciuto la preoccupazione e ha spiegato che si tratta di qualcosa che hanno preso in considerazione e stanno cercando di affrontare:

"Lo sviluppo recente del software di gioco è diventato più grande in scala e più lungo in durata, con conseguente aumento dei costi di sviluppo. Il business dei giochi è sempre stato un business ad alto rischio e riconosciamo che l'aumento dei costi di sviluppo sta aumentando tale rischio.

I nostri team di sviluppo stanno escogitando vari modi per mantenere il nostro approccio tradizionale alla creazione di giochi in un contesto di crescente scala e durata dello sviluppo. Crediamo che sia importante fare gli investimenti necessari per uno sviluppo più efficiente".

Un modo in cui vogliono affrontare il problema è semplicemente accorciare i tempi di sviluppo, anche se Furukawa non fornisce alcun esempio specifico:

"Crediamo anche che sia possibile sviluppare software di gioco con periodi di sviluppo più brevi che offrano comunque ai consumatori un senso di novità. Riteniamo che questa sia una potenziale soluzione alla preoccupazione relativa all'aumento dei costi di sviluppo e dei prezzi del software, e la esploreremo da varie angolazioni all'interno dell'azienda".

Tempi di sviluppo più brevi sarebbero ovviamente i benvenuti, ma cosa ne pensate, è possibile ottenerlo con la stessa qualità, o anche Nintendo e i suoi fan dovranno imparare a convivere con tempi di sviluppo irragionevolmente lunghi?