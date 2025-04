HQ

Giusto in tempo per Pasqua, Nintendo ci sorprende con una vendita piuttosto buona che chiamano Save & Play, dove puoi trovare giochi con sconti fino al 70%. Abbiamo esaminato la gamma e abbiamo trovato diversi bei preferiti che possiamo consigliare. Ecco cinque ottime opzioni per occasioni di vari generi:



Animal Crossing: New Horizons (prezzo ridotto da £ 49,99 / € 59,99 a £ 33,29 / € 39,99)



Hogwarts Legacy (prezzo ridotto da £ 49,99 / € 59,99 a £ 12,49 / € 14,99)



Alex Kidd in Miracle World DX (prezzo ridotto da £ 14,99 / € 2,99 a £ 33,29 / € 3,99)



Unicorn Overlord (prezzo ridotto da £ 54,99 / € 59,98 a £ 27,49 / € 29,99)



The Elder Scrolls V: Skyrim (prezzo ridotto da £ 49,99 / € 59,99 a £ 16,49 / € 17,79)



Come sempre, se trovi un ottimo affare, non esitare ad aiutare gli altri lettori di Gamereactor a prenderli scrivendo nella sezione commenti qui sotto.