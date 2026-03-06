Nintendo Direct annunciato con il trailer finale di The Super Mario Galaxy Movie

HQ

The Super Mario Galaxy Movie uscirà tra poco meno di un mese, il 1° aprile, e nonostante abbiano già visto diversi trailer, Nintendo, Universal e Illumination hanno ancora un trailer finale da mostrarci, che sarà pubblicato in uno speciale Nintendo Direct lunedì 9 marzo.

La presentazione (che sarà breve, solo una breve introduzione e il trailer) avrà luogo alle 22:00 CET, alle 21:00 GMT di lunedì.

Come al solito, Nintendo avverte che non ci saranno annunci di gioco nella presentazione, che avviene poco prima del 10 marzo o del Mario Day. Martedì, 'Mar10 Day ', saranno rilasciati tre giochi per Nintendo Switch Online. Ci saranno altre sorprese? Con l'uscita di Pokémon Winds and Waves nel 2027, questo potrebbe essere un bel anno per la prossima avventura 3D di Mario...

Parallelamente all'annuncio della presentazione, oggi è stato mostrato il poster principale del film, con molti personaggi tra cui un villain a sorpresa, Wart di Super Mario Bros. 2. Sei entusiasta per The Super Mario Galaxy Movie ?