Nintendo Direct: Donkey Kong Bananza scarica il DLC per tornare a Kong Island

Donkey Kong Bananza non aspetterà fino al prossimo anno per scaricare il suo primo DLC. L'esclusiva Switch 2 di Nintendo EAD Tokyo, uno dei migliori giochi dell'anno e un contendente GOTY, può ora essere ampliata con contenuti aggiuntivi (a pagamento).

Si intitola " "DK Island & Emerald Rush" ed è per lo più dedicato alla più tradizionale DK Island, proponendo così ambienti che durano tutta la vita e situazioni più familiari (anche personaggi di vecchia data, come Squawks il pappagallo), in contrapposizione a Ingot Island e all'intero viaggio verso il nucleo del pianeta strato dopo strato che l'avventura originale comportava.

"È qui che vivevi, DK? Che bella isola!"

Emerald Rush è una nuova modalità di gioco che riguarda proprio questo: raccogli il maggior numero possibile di smeraldi, seguendo il tema dell'estrazione mineraria. Oltre al nuovo ambiente DK Island, sarà disponibile anche in tutti i livelli precedenti.

Si scopre che il cattivo (forse non così cattivo) di Void Kong offre a DK e Pauline un nuovo lavoro, una posizione presso la Void Company. Questo è sbloccato per coloro che hanno completato il gioco principale e la missione consiste in sfide a cronometro raccogliendo questi minerali verdi luminosi in varie località.

Più avanti nelle meccaniche, la raccolta di fossili all'interno di questa modalità fornisce perks temporanei, in modo da poter raccogliere strategicamente ancora più smeraldi entro il limite di tempo. Allo stesso modo, le Gemme Banandium all'interno della modalità forniscono temporanei DK abilità.

Le ricompense guadagnate in questa modalità sbloccano a loro volta nuovi vestiti e statue da esporre in una mostra sull'isola DK.

E il prezzo di Donkey Kong Bananza - DK Island & Emerald Rush?

Il nuovo DLC è ora disponibile sul Nintendo eShop su Switch 2 e Yoshiaki Koizumi ha chiarito che si trattava di DLC a pagamento, non gratuito. È ufficialmente al prezzo di € 19,99.