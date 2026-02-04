LIVE
      Nintendo Direct Partner Showcase confermato per domani

      Come al solito, i fan hanno già la loro "bingo card" pronta per domani.

      Nintendo ha molto da dire nel 2026. Poco a poco, ha annunciato le date di uscita di alcuni suoi giochi, come Tomodachi Life: Living the Dream e Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup a Bellabel Park (potete leggere le nostre impressioni qui). Tuttavia, non sappiamo ancora quali sorprese ci riservano terze parti sulla nuova console di Nintendo.

      È passato parecchio tempo da quando un "mini" Nintendo Direct o "Partner Showcase" ha smesso di essere una cosa negativa (anche se molti fan preferiscono il formato tradizionale). In passato abbiamo visto annunci molto interessanti come The Adventures of Elliot: The Millennium Tales e Octopath Traveler 0. E persino giochi di terze parti basati su franchise Nintendo come Hyrule Warriors, quindi nessuno è al sicuro dalle sorprese e dagli annunci che Nintendo ci ha in serbo a questo evento.

      Puoi guardarlo qui.

      Non perderti la presentazione del Nintendo Direct Partner Showcase di domani alle 15:00 CET, anche se, come sempre, potete vedere tutta la nostra copertura dell'evento sul sito web.

      Quali annunci vi aspettate in questa presentazione?

