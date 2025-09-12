Nintendo Direct: Resident Evil Requiem, 7 e 8 per spaventare gli utenti di Switch 2 a febbraio

HQ

Di recente è trapelato che l'acclamato Resident Evil VII: Bio Hazard sarebbe presto arrivato su Nintendo Switch 2. Non solo, ma Capcom intendeva portare tutto Resident Evil su Switch 2, almeno tutti quelli costruiti sul RE Engine. Ora, queste informazioni sono state corroborate. Almeno, in parte.

È stato durante la presentazione del Nintendo Direct attualmente in onda che Capcom ha rivelato che Resident Evil "IX": Requiem, VII: Biohazard e VIII: Village arriveranno presto su Nintendo Switch 2, che, insieme al recente Cronos: The New Dawn e ad altri titoli horror, inizia a rafforzare la sua line-up survival horror. Eternal Darkness sarà il prossimo?

Questa moderna trilogia di RE arriverà su Switch 2 nella sua interezza a febbraio, quindi i giocatori ibridi possono mettersi al passo con una maratona di paura. Ora resta a Capcom confermare anche i vociferati adattamenti del remake di Resident Evil 2 e 3, che forse erano un po' fuori luogo nell'annuncio di oggi.

Grace Ashcroft, da Resident Evil Requiem.