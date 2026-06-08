Nintendo Diretto si terrà ufficialmente il 9 giugno

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Aggiornamento: Da allora è stato confermato che lo show dura 50 minuti e offre aggiornamenti sui giochi in arrivo sia su Nintendo Switch che su Switch 2.

Sei già pieno zeppo di notizie e annunci sul gaming? Speriamo di no, dato che ora Nintendo ha confermato che ci sarà una Direct showcase già domani, rendendo corretta la serie di recenti voci.

Come confermato su Nintendo Today!, viene menzionato che lo show si terrà il 9 giugno alle 15:00 BST/16:00 CEST, circa un'ora più tardi rispetto alle trasmissioni normali su Nintendo Direct.

Non ci viene detto molto su cosa aspettarci da questo Direct né per quanto tempo durerà, ma Nintendo sta effettuando la manutenzione backend delle sue piattaforme prima dello spettacolo, suggerendo che ci saranno annunci e notizie piuttosto importanti, e forse anche qualche ombra in segno.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sullo show e per il resto assicuratevi di tenere d'occhio la vostra regione locale di Gamereactor domani, mentre cerchiamo di coprire tutte le notizie e le rivelazioni dell'evento.