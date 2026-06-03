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Super Mario Bros. Wonder

Nintendo e Crocs annunciano una collaborazione con Super Mario

Il mese prossimo potremo aspettarci non meno di cinque diverse coppie di zoccoli Crocs basati su personaggi differenti.

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I coccodrilli e le collaborazioni sono ora una combinazione inevitabile come cinnamon buns e latte ghiacciato, caffè e lunedì, o Pokémon e costringere gli animali a lottare per la loro vita. Ora ne è stato svelato un altro, e supponiamo che i lettori di Gamereactor lo troveranno un po' più interessante della maggior parte.

Il produttore delle ultra-comode (ma esteticamente controverse tra l'élite della moda) pantofole Crocs ha ora annunciato, insieme a Nintendo, che una collaborazione con Super Mario chiamata Crocs x Super Mario Collection è in arrivo. Questo significa di fatto cinque modelli diversi basati su Super Mario, Mario, Yoshi, Bowser e Peach, tutti con Jibbitz abbinati e altri disponibili per l'acquisto per chi vuole davvero migliorare le proprie scarpe.

Super Mario Bros. Wonder

Puoi scoprire queste meraviglie qui sotto. Saranno in vendita il 15 luglio e saranno disponibili tramite il negozio online Crocs, il Nintendo Store e rivenditori di scarpe ben forniti in tutto il mondo. Sappiamo per esperienza che i modelli Crocs popolari tendono a esaurirsi più velocemente di quanto tu possa dire "Andiamo!", quindi assicurati di agire prontamente se speri di prenderne un paio.

Non è la prima volta che Crocs e Nintendo collaborano, e in passato hanno già rilasciato zoccoli basati sia su Pokémon che su Animal Crossing.

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