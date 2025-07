Nintendo e Crocs annunciano una partnership speciale per Animal Crossing

HQ

Crocs, uno dei marchi di calzature più conosciuti al mondo, ha annunciato la sua prima collaborazione con Nintendo per creare un paio di scarpe da ginnastica caratterizzate da una popolare IP. Le scarpe, che si rivolgono sia agli adulti che ai bambini, saranno in vendita dal 26 agosto.

Nello specifico, i modelli sono lo "Animal Crossing Platform Clog" per gli adulti e l'"Animal Crossing Classic Clog" per i bambini. Entrambe le paia di pantofole presentano tavolozze di colori e motivi del gioco, oltre a piccole immagini di personaggi famosi come Tom Nook o K.K. Slider. Saranno in vendita presso i rivenditori autorizzati e anche sul sito web di Crocs al prezzo di $ 69,99 per la coppia adulta e $ 54,99 per la coppia per bambini.

Hai intenzione di mettere le mani su queste scarpe?

