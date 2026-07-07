Nintendo è in cima al sondaggio Famitsu come miglior sviluppatore

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Quando la rivista giapponese di videogiochi Famitsu ha recentemente celebrato il suo 40° anniversario, ha colto l'occasione per chiedere ai suoi lettori quale sviluppatore di giochi sia davvero il migliore, insieme a numerose altre domande riguardanti mascotte, remake, sequel e altro ancora.

Nintendo ha ricevuto il maggior numero di voti nella categoria Miglior Sviluppatore, superando Capcom, Square Enix e altri. Nintendo Everything ora ne sta mettendo in evidenza la situazione, dato che Nintendo ha commentato la sua vittoria, e ecco cosa hanno detto a riguardo:

"Grazie per aver scelto Nintendo come il "Sviluppatore di Giochi Numero 1 che mi piace". Siamo anche estremamente felici che Mario e The Legend of Zelda siano stati accolti favorevolmente. Da quando il Famicom (NES) è stato rilasciato nel 1983, abbiamo creato opportunità per molti di provare i videogiochi, e siamo grati a Famitsu per aver mantenuto i clienti entusiasti e sostenuti in quei 40 anni.

In questi 40 anni, la tecnologia legata allo sviluppo di giochi si è evoluta e anche l'ambiente è cambiato, ma abbiamo continuato a mantenere l'"originalità" come tema centrale, attraversando tentativi ed errori e imparando molte cose mentre creavamo intrattenimento con l'obiettivo di far sorridere i clienti. Se questo percorso di 40 anni è diventato parte della memoria di tutti, non c'è nulla che ci renda più felici. Nintendo continuerà a sfidare varie cose, puntando a un intrattenimento unico che solo noi possiamo produrre, e lavorerà duramente per raggiungere questo obiettivo. Continueremo a essere sotto la tua cura d'ora in poi.

Infine, in celebrazione dei 40 anni di Famitsu, speriamo di continuare a sviluppare una partnership reciprocamente vantaggiosa per mantenere viva l'industria del gaming."

Cosa ne pensi, i lettori di Famitsu hanno ragione?