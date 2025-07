Nintendo e Square Enix svelano The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

HQ

A completare il Nintendo Direct Partner Showcase sono stati due giochi di Square Enix. Uno era Octopath Traveler 0. L'altro era un nuovissimo gioco di ruolo 2D HD chiamato The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Ambientato nel mondo fantastico di Philabeldia, l'umanità è ridotta a un'ultima città del mondo. Huther è protetto da un incantesimo magico che tiene lontane tutte le tribù di bestie vaganti, ma nei panni del protagonista Elliot, uscirai per vedere se riesci a trovare un modo per salvare l'umanità.

Insieme all'utile fata Faie, ti farai strada attraverso golem, bestie e tutti gli altri ostacoli che ti si parano davanti, con combattimenti rapidi e reattivi che ti vedono usare sette tipi di armi a tuo vantaggio.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales verrà lanciato nel 2026 su Nintendo Switch 2.