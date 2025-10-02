Nintendo e The Pokémon Company ci mostrano come muoversi a Luminopoli in Pokémon Legends: Z-A con il loro trailer introduttivo
Dalla sfida ai cittadini alla cattura di nuovi Pokémon di quartiere, questo video ci mostra tutto quello che c'è da sapere prima dell'uscita del gioco il 16 ottobre.
Mancano esattamente due settimane al lancio del prossimo titolo del franchise di intrattenimento più redditizio della storia da parte di Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company. Pokémon Legends: Z-A prende la formula del Pokémon sperimentale Leggende: Arceus e la combina con i sistemi e le meccaniche tradizionali e raffinate della serie, che abbiamo visto l'ultima volta in Pokémon Scarlatto e Violetto.
Il primo gioco Pokémon sviluppato pensando a Nintendo Switch 2 è anche un'offerta per un modello di gioco più ibrido che si allontana dai rigidi confini del JRPG a turni. Leggende Pokémon Z-A offre l'esplorazione verticale della città, lotte in tempo reale e aree urbane selvagge per catturare tutti i tipi di Pokémon.
Non mancano anche nuovi elementi, come la furtività per inseguire o schivare Pokémon pericolosi, così come alcuni elementi di simulazione, stringere amicizie sia con gli umani che con i Pokémon e godersi anche i caffè e i negozi della città.
Ci sono molte cose nuove e rivoluzionarie in Pokémon Legends: Z-A, quindi non perderti tutti i dettagli nel trailer qui sotto.