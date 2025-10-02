Nintendo e The Pokémon Company ci mostrano come muoversi a Luminopoli in Pokémon Legends: Z-A con il loro trailer introduttivo

HQ

Mancano esattamente due settimane al lancio del prossimo titolo del franchise di intrattenimento più redditizio della storia da parte di Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company. Pokémon Legends: Z-A prende la formula del Pokémon sperimentale Leggende: Arceus e la combina con i sistemi e le meccaniche tradizionali e raffinate della serie, che abbiamo visto l'ultima volta in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Il primo gioco Pokémon sviluppato pensando a Nintendo Switch 2 è anche un'offerta per un modello di gioco più ibrido che si allontana dai rigidi confini del JRPG a turni. Leggende Pokémon Z-A offre l'esplorazione verticale della città, lotte in tempo reale e aree urbane selvagge per catturare tutti i tipi di Pokémon.

Non mancano anche nuovi elementi, come la furtività per inseguire o schivare Pokémon pericolosi, così come alcuni elementi di simulazione, stringere amicizie sia con gli umani che con i Pokémon e godersi anche i caffè e i negozi della città.

Ci sono molte cose nuove e rivoluzionarie in Pokémon Legends: Z-A, quindi non perderti tutti i dettagli nel trailer qui sotto.