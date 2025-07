Nintendo e Universal hanno depositato i documenti per un film di Donkey Kong

HQ

Già quando Mario ha incontrato Ciuchino in " "The Super Mario Bros. Movie", sospettavamo che la scimmia alla fine avrebbe avuto il suo film. Ora Nintendo e Universal Pictures hanno presentato congiuntamente una domanda di copyright per un progetto senza titolo, che è descritto come "Untitled Donkey Kong Project; Film".

Ed è innegabilmente difficile interpretarlo come qualcosa di diverso da Donkey Kong apparirà nel suo film abbastanza presto. Non sappiamo esattamente quando sarà, ma probabilmente solo dopo che The Super Mario Bros. Movie 2 (che probabilmente non si chiamerà affatto) sarà presentato in anteprima nel 2026.

In ogni caso, è ovviamente un'ottima notizia, perché non diciamo di no a Nintendo sul grande schermo, vero?