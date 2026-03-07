Nintendo fa causa al governo degli Stati Uniti per i dazi dell'era Trump

HQ

Nintendo sta adottando una posizione dura contro il governo degli Stati Uniti e ora si dice che abbia intentato una causa contro di esso nel tentativo di recuperare tutti i soldi pagati in dazi doganali durante la guerra commerciale di Donald Trump.

Il contesto è che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente stabilito che i vasti dazi all'importazione introdotti dall'International Emergency Economic Powers Act erano in realtà illegali. Il problema? La sentenza non ha specificato nulla su come i miliardi di dollari già pagati sarebbero stati rimborsati.

Nintendo ora vuole una soluzione rapida - con interessi. Le tariffe che sono stati costretti a pagare quando console e accessori sono stati importati negli Stati Uniti sono sostanziali, e il colosso giapponese del gaming non è affatto solo. Diverse grandi aziende, tra cui FedEx e giganti del settore automobilistico e tecnologico, stanno ora intentando cause simili.

Come è ben noto, i dazi hanno contribuito alle preoccupazioni precedenti sul prezzo dell'hardware di nuova generazione - e hanno portato Nintendo a posticipare temporaneamente i preordini per Switch 2 negli Stati Uniti.