Nintendo: GameChat è la nostra "killer app" per Switch 2

Durante lo Switch 2 Direct di Nintendo due giorni fa, è stato speso molto tempo per dimostrare GameChat.

Ci si aspetta chiaramente che diventi una parte centrale dell'esperienza console e, internamente, Nintendo sembra crederci fortemente, definendola persino la loro potenziale "killer app" per Switch 2. Questo è stato ulteriormente enfatizzato durante un Q&A con due sviluppatori Nintendo, Sumikazu Ono e Eiji Tokunaga, che hanno dichiarato:

"Quando stavamo sviluppando GameChat, avevamo in mente che sarebbe stata una caratteristica distintiva di Switch 2".

Tokunaga e Ono hanno ricordato quanto fossero eccitati quando hanno visto i dirigenti Nintendo socializzare tra loro attraverso GameChat.

"Durante lo sviluppo, abbiamo avuto l'opportunità per i dirigenti Nintendo di provare GameChat. Vederli provare la funzione per la prima volta ed essere in grado di videochattare e condividere le schermate di gioco senza problemi ci ha dato una certa fiducia che funziona".

Internamente, Nintendo ha trascorso molto tempo a esplorare GameChat e il suo potenziale.

"Ma sentivamo il bisogno di scavare più a fondo ed esplorare appieno il potenziale della condivisione dello schermo di gioco giocando prima di poter essere sicuri che sarebbe diventata davvero una caratteristica distintiva di Switch 2. Quindi, abbiamo trascorso circa due ore al giorno a giocare a vari giochi condividendo gli schermi tramite GameChat e abbiamo continuato a ricercare il tipo di situazioni in cui sarebbe stato divertente utilizzare questa funzione".

Gli sviluppatori ricordano in particolare un momento che coinvolge il gioco Baba Is You che li ha fatti capire il potenziale della condivisione dello schermo.

"Un giorno, uno dei membri del nostro team stava giocando a un puzzle game chiamato Baba Is You, e il resto di noi era curioso di sapere che tipo di gioco fosse. La persona che stava giocando ha condiviso il proprio schermo e tutti noi abbiamo pensato: 'Wow, non sapevamo che esistesse un puzzle game così interessante'. "

Sulla carta, GameChat non sembra rivoluzionario: abbiamo avuto chat di gruppo, condivisione dello schermo e videochiamate su altre piattaforme per anni, ma non per questo meno una gradita aggiunta a Switch 2.

