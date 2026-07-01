Nintendo ha rilasciato un aggiornamento gratuito a sorpresa per Mario Kart World con due nuove rotte di sopravvivenza, e ci saranno altri contenuti gratuiti in futuro

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Oggi ci siamo svegliati con una piacevole piccola sorpresa nel mondo dei videogiochi, per cambiare. Nintendo ha annunciato inaspettatamente l'aggiornamento 1.7.0 per Mario Kart World e, oltre ad aggiungere una serie di correzioni di bug e piccole modifiche all'esperienza complessiva, ha anche bilanciato il gioco, apportato alcune piccole modifiche ai circuiti... e aggiunse due nuove tracce per la Modalità Sopravvivenza.

Questi due nuovi percorsi attraversano luoghi familiari, ma in un ordine completamente nuovo, e verranno sbloccati non appena completi un Survival Rally.



Raduno di addestramento: dal cantiere navale di Wario al castello di Bowser.



Boomerang Rally: Da Salty Town alla Chupopo Coaster.



Oltre a queste due nuove rotte, Nintendo ha annunciato che almeno altre sei saranno aggiunte nei futuri aggiornamenti, tutte completamente gratuite. E come se non bastasse, la Modalità Foto ora include l'opzione di aggiungere adesivi alle tue immagini. Puoi trovare maggiori informazioni su queste aggiunte tramite questo link, e qui ci sono le note complete della patch per la versione 1.7.0 di Mario Kart World.

Cosa ne pensi? Pronto a imparare qualche nuova traccia in Mario Kart World ?