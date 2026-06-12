Nintendo ha ripristinato le restrizioni su chi può acquistare una Switch 2 in Giappone

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Se hai seguito le notizie, probabilmente sai che la Switch 2 sta vendendo incredibilmente bene in Giappone. In effetti, sta vendendo così bene che ci sono state restrizioni piuttosto severe su chi può comprarne uno. Fino a appena due settimane fa, solo chi aveva un account Nintendo che mostrava 50 ore di gioco poteva acquistare un'unità tramite il My Nintendo Store.

Ma... poco più di un anno dopo il lancio, gli scalper sembrano ancora un problema, e ora Nintendo ha annunciato che ripristinerà le restrizioni. Sui social media scrivono:

"Per quanto riguarda le vendite della Nintendo Switch 2 (versione multilingue) dal Nintendo Store, abbiamo rilevato diversi ordini sospettati di accumulo, il che ci ha portato a sospendere temporaneamente le vendite. Per garantire di poter consegnare il prodotto a più clienti in futuro, limiteremo le vendite a quelli che soddisfano le condizioni di riportata. Chiediamo la vostra comprensione in merito.

"Non ci sono cambiamenti nei termini di acquisto per la Nintendo Switch 2 (versione giapponese, solo per il mercato interno).



Devi aver giocato a Nintendo Switch per almeno 50 ore entro le 23:59 del 31 maggio 2026 (domenica).



Questo esclude le versioni demo e il software libero.



Puoi acquistare un massimo di un'unità per account Nintendo.



"Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto di ogni unità, si prega di consultare il Nintendo Store."

E così, le restrizioni sono tornate in vigore. Poco più di un anno dopo il lancio di Switch 2, Nintendo è quindi costretta a ricorrere a tali misure, il che è sia tragico (gli scalper sono una piaga) sia affascinante (questa domanda è così enorme da essere necessaria).