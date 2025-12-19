Nintendo ha ufficialmente iniziato la sua Holiday Sale

HQ

Ieri abbiamo riferito che Microsoft aveva lanciato la sua Xbox Countdown Sale con molti sconti prima di Natale e Capodanno, e qualche ora fa Valve ha annunciato di aver dato il via alla Steam Winter Sale di quest'anno. Nintendo non vuole essere da meno, ovviamente, quindi anche lei è ora in pieno svolgimento con la sua Holiday Sale.

Dato che ci sono così tanti ottimi giochi da scoprire, abbiamo compilato una lista di dieci giochi davvero validi che attualmente sono scontati e lo rimarranno fino all'11 gennaio.

Giochi Switch 1:



Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 75% di sconto

- 75% di sconto

Outward Definitive Edition - 90% di sconto

- 90% di sconto

Tartarughe Ninja: La Vendetta dello Shredder - 40% di sconto



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 85% di sconto

- 85% di sconto

Unicorn Overlord - 65% di sconto



Giochi Switch 2:



Fast Fusion - 30% di sconto



Hades II - 25% di sconto



Hollow Knight: Silksong - 20% di sconto



Red Dead Redemption - 50% di sconto



Sonic X Shadow Generations - 50% di sconto



Sentitevi liberi di condividere qualsiasi vera perla che trove, così più persone potranno godersi ottimi affari in vista del Natale.