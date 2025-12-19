news
Nintendo ha ufficialmente iniziato la sua Holiday Sale
Ci sono molti giochi da esplorare, alcuni con prezzi spettacolarmente bassi, sia per Switch che per Switch 2.
Ieri abbiamo riferito che Microsoft aveva lanciato la sua Xbox Countdown Sale con molti sconti prima di Natale e Capodanno, e qualche ora fa Valve ha annunciato di aver dato il via alla Steam Winter Sale di quest'anno. Nintendo non vuole essere da meno, ovviamente, quindi anche lei è ora in pieno svolgimento con la sua Holiday Sale.
Dato che ci sono così tanti ottimi giochi da scoprire, abbiamo compilato una lista di dieci giochi davvero validi che attualmente sono scontati e lo rimarranno fino all'11 gennaio.
Giochi Switch 1:
- Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 75% di sconto
- Outward Definitive Edition - 90% di sconto
- Tartarughe Ninja: La Vendetta dello Shredder - 40% di sconto
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 85% di sconto
- Unicorn Overlord - 65% di sconto
Giochi Switch 2:
- Fast Fusion - 30% di sconto
- Hades II - 25% di sconto
- Hollow Knight: Silksong - 20% di sconto
- Red Dead Redemption - 50% di sconto
- Sonic X Shadow Generations - 50% di sconto
Sentitevi liberi di condividere qualsiasi vera perla che trove, così più persone potranno godersi ottimi affari in vista del Natale.