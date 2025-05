Nintendo ha venduto 24 titoli Switch lo scorso anno fiscale

HQ

Oggi conosciamo finalmente i risultati di Nintendo per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 e il suo bilancio di fine anno. Un bilancio evidentemente segnato dalla stagnazione delle vendite dell'attuale Nintendo Switch ma che, ciò nonostante, riflette una grande crescita delle vendite di software, nei risultati dell'intero anno.

Nello specifico, Nintendo può vantare che 24 titoli del suo catalogo hanno venduto oltre un milione di copie, e che 15 di essi sono in realtà giochi first-party esclusivi per Nintendo Switch.

Super Mario Party Jamboree, il vincitore dell'anno fiscale

Il best-seller dell'anno fiscale 2025 è stato Super Mario Party Jamboree, con 7,48 milioni di copie spedite al 31 marzo 2025. Jamboree è stato il Mario Party più venduto della storia (contando le sue prime 24 settimane di vendita) e le prospettive sono piuttosto positive con il suo imminente aggiornamento Switch 2 Edition.

Per avere un'idea di ciò che l'azienda si aspetta con Jamboree in futuro, Super Mario Party (2018) ha venduto oltre 20 milioni di unità fino ad oggi e Super Mario Party Superstars (2021) ha venduto oltre 13,6 milioni di copie.

Anche se il resto dell'elenco dei milioni di venditori di Nintendo non è completo, queste sono le cifre (al momento della stampa) per undici di essi in termini di unità vendute agli utenti finali.