Nintendo: i preordini giapponesi di Switch 2 sono "molto più di quanto ci aspettassimo"

Il fatto che la domanda di Switch 2 fosse così grande era evidente in anticipo, ma il fatto è che sembra aver superato le aspettative di Nintendo, soprattutto in Giappone. L'amministratore delegato, Shuntaro Furukawa, scrive ora in una dichiarazione ufficiale (tradotta con Bing):

"Mi chiamo Furukawa. Il 2 aprile abbiamo annunciato i dettagli di "Nintendo Switch 2" e abbiamo dato il via alla lotteria per i saldi su My Nintendo Store. Di conseguenza, abbiamo ricevuto candidature da un numero estremamente elevato di persone, circa 2,2 milioni solo in Giappone. Tuttavia, questo è molto più di quanto ci aspettassimo in anticipo e il numero di unità "Nintendo Switch 2" che My Nintendo Store sarà in grado di consegnare il 5 giugno è stato ampiamente superato. Siamo spiacenti di informarvi che un numero significativo di voi non sarà in grado di vincere il premio quando annunceremo i vincitori domani, 24 aprile".

Coloro che partecipano alla lotteria per l'acquisto di un'unità verranno automaticamente spostati al turno successivo man mano che verranno rilasciate più console e Nintendo promette di provare ad aumentare ulteriormente la produzione per soddisfare l'enorme domanda.

Non abbiamo ancora sentito nulla di simile per la nostra parte del mondo, ma ci sono diverse segnalazioni da parte di negozi che affermano di aver ricevuto troppo poche unità. Se vuoi essere sicuro di giocare Switch 2 in anticipo, assicurati di effettuare un pre-ordine.