Nintendo Indie World annuncia la data di uscita di Ball x Pit

HQ

Il titolo pubblicato da Devolver Digital di Kenny Sun & Friends Ball x Pit annuncia la sua data di uscita al Nintendo Indie World Showcase. Il gioco roguelite bullet hell in pixel art sarà disponibile su PC e Nintendo Switch il 15 ottobre 2025. Una versione nativa per Nintendo Switch 2 arriverà in autunno.

In Ball x Pit devi progredire costruendo basi mentre elimini orde infinite di nemici lanciando pallini. Il divertimento è che ci sono 60 diversi tipi di palline, ognuna con un effetto diverso, e puoi combinarli per creare nuovi effetti pazzeschi.

Dai un'occhiata al trailer della data di uscita di Ball x Pit qui sotto.