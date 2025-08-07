LIVE
HQ
logo hd live | Mage Arena
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Italiano
      Seguici
      Gamereactor
      news
      Ball x Pit

      Nintendo Indie World annuncia la data di uscita di Ball x Pit

      Il roguelite per la costruzione di basi arriverà su Nintendo Switch 1 e PC a metà ottobre e su Switch 2 in autunno.

      HQ

      Il titolo pubblicato da Devolver Digital di Kenny Sun & Friends Ball x Pit annuncia la sua data di uscita al Nintendo Indie World Showcase. Il gioco roguelite bullet hell in pixel art sarà disponibile su PC e Nintendo Switch il 15 ottobre 2025. Una versione nativa per Nintendo Switch 2 arriverà in autunno.

      In Ball x Pit devi progredire costruendo basi mentre elimini orde infinite di nemici lanciando pallini. Il divertimento è che ci sono 60 diversi tipi di palline, ognuna con un effetto diverso, e puoi combinarli per creare nuovi effetti pazzeschi.

      Dai un'occhiata al trailer della data di uscita di Ball x Pit qui sotto.

      HQ
      Ball x PitBall x PitBall x Pit

      Testi correlati



      Caricamento del prossimo contenuto