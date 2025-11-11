Nintendo infrangerà la sua unica regola su Nintendo Switch 2: Pokopia verrà rilasciato come Game Key Card

HQ

È stata una settimana davvero strana per le comunicazioni dei fan di Nintendo. Da un lato, non vediamo l'ora che domani esca il trailer di The Super Mario Galaxy Movie durante uno speciale Nintendo Direct, e dall'altro, quello che è successo un'ora fa con l'annuncio della data di uscita di Pokopia, il simulatore di vita Pokémon co-sviluppato da Creatures Inc. e Game Freak con Koei Tecmo.

L'unica informazione ufficiale rilasciata è che Pokopia arriverà il 5 marzo 2026. Per ora non c'è un trailer, anche se Serebii conferma che arriverà il 13 novembre (giovedì) alle 14:00 UTC/15:00 CET. Quello che nemmeno Nintendo ha confermato nell'annuncio, sebbene lo abbia confermato attraverso immagini ufficiali e un video, è che Pokopia arriverà in formato fisico con un prezzo premium (8980 yen, lo stesso prezzo di Mario Kart World) e in formato Game Key Card.

Esatto, Nintendo ha deciso di infrangere l'unica regola che aveva mantenuto su Nintendo Switch 2 fino ad ora, ovvero che le uscite dell'azienda sarebbero sempre arrivate complete sulla cartuccia in edizione fisica. Lo hanno anche mantenuto con il recente Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, sviluppato da Koei Tecmo ma pubblicato da Nintendo. Il caso di Pokopia è esattamente l'opposto: sviluppato dalle sussidiarie di Nintendo, ma pubblicato da Koei Tecmo. E come appare dagli screenshot della versione, la Key Card darà accesso solo all'installazione di circa 10 GB di file di gioco.

L'annuncio ha suscitato indignazione anche da parte dei sostenitori più accaniti del marchio e dei Pokémon, e sempre un precedente scomodo per Nintendo nell'abbracciare le sue future uscite, o almeno quelle in cui è coinvolta, come Game Key Card. Qualcosa che non renderà molto felice nemmeno il pubblico giapponese, dove il segmento dei giochi fisici continua a conquistare il primo posto nella distribuzione.

Che ne pensate, Pokopia sarà un caso isolato all'interno delle uscite di Nintendo, o è solo il primo passo di una nuova strategia di mercato?