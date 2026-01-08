Nintendo introduce i controller Joy-Con 2 viola chiaro (L) e verde chiaro (R) per Switch 2

HQ

Nintendo ha appena svelato la primissima variante ufficiale della colorazione dei suoi controller Joy-Con 2 per Switch 2. Come mostrato su Nintendo Today!:

Viola chiaro (L) e verde chiaro (R) sono i colori che sostituiscono il blu chiaro e il rosso chiaro degli originali, e lo fanno esattamente nelle stesse parti, il che significa che solo la base del bastone e la protuberanza magnetica che si inserisce nell'unità principale vedranno il colore cambiato, mentre la cassa principale rimane grigio scuro.

I nuovi controller Joy-Con 2 inizieranno a essere venduti il 12 febbraio al prezzo di vendita consigliato standard, e ci ricordano vagamente Splatoon e l'era Gamecube - ma come vi sembrano?