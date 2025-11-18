Nintendo lancia i calendari 2026 come esclusive del mio Nintendo Store

HQ

Ci resta ancora più di un mese nel 2025, ma Nintendo sta già guardando al prossimo anno con alcuni nuovissimi calendari del 2026 che presentano personaggi dei vostri franchise e giochi preferiti. Attualmente sono disponibili due calendari Nintendo sul My Nintendo Store.

Uno di questi presenta immagini più classiche, tra cui opere di Super Mario 64, Metroid Fusion, Punch-Out e altri. Questo calendario costa 400 punti platino ed è disponibile solo per i membri Nintendo Switch Online.

L'altro calendario presenta immagini più moderne, con opere d'arte che mostrano gli ultimi successi di Nintendo come Donkey Kong Bananza e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Questo calendario è disponibile per chiunque abbia 400 punti platino gratuiti da scontare.

I calendari non sono i soliti grandi pezzi di cartone che appenderesti a parete, ma sono invece piccoli biglietti che puoi mettere su una scrivania con un supporto per tenere traccia di date ed eventi. Dai un'occhiata integrale qui.

