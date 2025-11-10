Nintendo lancia il sito ufficiale per testare la compatibilità tra i giochi Switch e Switch 2

HQ

Oggi vi presentiamo una di quelle applicazioni che migliorano la qualità della vita delle famiglie. Nintendo ha lanciato un nuovo sito Web in cui puoi verificare se i giochi per Nintendo Switch funzionano su Nintendo Switch 2 e viceversa. L'idea, che può sembrare piuttosto ridondante a molti di noi (dai, praticamente il 100% dei giochi Switch lavora sul suo successore) supporterà senza dubbio molti genitori, nonni e familiari adulti che non sono molto appassionati di videogiochi e stanno cercando aiuto per fare regali questo Natale.



Ecco come funziona il sito: Se fai una ricerca e il gioco viene visualizzato, all'interno della scheda verrà segnalato il livello di compatibilità di quel software con entrambe le console, poiché sono giochi Switch 1 che funzionano allo stesso modo (o meglio) su Switch 2. Tuttavia, se fai una ricerca con titoli esclusivi per Nintendo Switch 2, come Donkey Kong Bananza, il titolo non appare nell'elenco, e questo è già un'indicazione che il gioco che tuo nipote vuole per Natale non può essere... a meno che non sia accompagnato da una nuova console.

Quindi ora lo sai, condividi questo link con i tuoi parenti e con coloro che pensi possano utilizzarlo. Hai intenzione di usarlo?