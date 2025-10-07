Nintendo lancia un corto animato e non procede a spiegare nulla al riguardo

HQ

È abbastanza comune per Nintendo fare cose non ortodosse, ma quest'ultima mossa è forse una delle più strane del gruppo. Del tutto all'improvviso, senza preavviso né spiegazioni, Nintendo ha pubblicato un cortometraggio animato sul suo canale YouTube.

Il corto è considerato come Close to You, e segue un bambino che sperimenta il mondo. Non ci sono dialoghi o informazioni narrative, il video non viene fornito con alcuna descrizione o note aggiuntive e, a parte i fan (e noi) che tentano di divulgarne qualsiasi significato, in realtà non è chiaro se sia correlato a qualcosa.

Ma Nintendo non fa spesso le cose senza scopo, quindi in che modo questo corto è collegato ai suoi piani per il futuro? Stiamo guardando Baby Rosalina prima che il personaggio adulto venga introdotto in The Super Mario Galaxy Movie ? Ci sono Pikmin invisibili nel gioco e nell'aiutare questo bambino a esplorare il mondo? Tutto questo è solo una follia totale e Nintendo ci sta solo prendendo in giro? Chissà.

Indipendentemente da ciò, puoi vedere il corto qui sotto per vedere se riesci a capirne il significato.