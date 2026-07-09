Nintendo lancia una demo Yoshi and the Mysterious Book

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Se volevi provare Yoshi and the Mysterious Book per vedere se questa avventura un po' stravagante potrebbe fare al caso tuo, vai direttamente sull'eShop, dove Nintendo ha appena rilasciato una demo giocabile. Come ci si aspetta, potrai anche conservare il file di salvataggio se poi deciderai di acquistare il titolo.

Abbiamo apprezzato soprattutto Yoshi and the Mysterious Book, e nella nostra recensione puoi leggere, tra le altre cose:

"Le mosse di Yoshi sono in gran parte le stesse di altri giochi con il piccolo dinosauro verde; può mangiare oggetti che gli danno una scorta di uova di dinosauro da lanciare, può saltare e planare su lunghe distanze con il suo familiare "Flutter Jump", e può battere forte a terra per distruggere casse e altri oggetti. Come nuova caratteristica, però, può anche raccogliere oggetti o vari animali e portarli sulla schiena - e così facendo può sfruttare le abilità di questi animali, che sono la meccanica centrale di Yoshi and the Mysterious Book."