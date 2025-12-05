Nintendo lancia una marea di nuovi merchandising di Metroid, incluso un cuscino Arm Cannon

HQ

Ieri è stata la data di lancio globale di Metroid Prime 4: Beyond, l'ultimo capitolo della amata serie Nintendo, che ha debuttato sia su Switch 1 che su Switch 2. Anche se quel gioco è stato altalenante secondo i nostri standard, se hai giocato e cercavi un nuovo modo per mostrare il tuo amore per Samus Aran e tutto ciò che riguarda Metroid, perché non passare sul Nintendo Store per prendere qualche nuovo merchandising?

Sette nuovi pezzi di attrezzatura sono stati aggiunti al negozio con un tema Metroid, e coprono una vasta gamma di categorie di prodotti diverse. Puoi ottenere una maglietta con una grafica Metroid, una spilla basata sul nuovo gioco, due opzioni di portachiavi che spaziano tra i Morph Ball e un Infant Metroid, una custodia per l'organizzatore di gadget nei colori Samus ', occhiali con simbolismo Metroid, e il più appariscente del gruppo, un cuscino fatto per assomigliare a Samus ' Arm Cannon.

Sì, quest'ultimo è un cuscino che puoi indossare sul braccio, che viene nel verde caratteristico dell'armatura Samus ' ed è pensato per offrire un posto confortevole dove recuperare un po' di sonno. Il cuscino ti costerà £37,99 e, se vuoi prenderne uno, potrai acquistarne uno dal 20 gennaio 2026.

Annuncio pubblicitario: