Nintendo mantiene vivo il retro gaming anche durante il periodo natalizio

Probabilmente la cosa migliore dell'essere abbonato a Nintendo Switch Online + Expansion Pack è la collezione di giochi retrò su diverse piattaforme e generazioni di console. E come previsto, Nintendo non permette ai giocatori retrò di riposare nemmeno durante il Natale.

Ora abbiamo a disposizione 2 grandi platform dell'era Nintendo 64: Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble.

Rayman 2: The Great Escape di Ubisoft è stato originariamente rilasciato nell'ottobre 1999 per Nintendo 64 e Windows, e offre un colorato platform 3D del passato come allora.

Tonic Trouble è un altro gioco Ubisoft uscito nell'agosto 1999 per Nintendo 64 e Windows. Ha molto platforming, ma viene comunque descritto come un gioco d'azione-avventura 3D con elementi platform.

Così... Cominciamo a giocare e ricordiamo i bei vecchi tempi.