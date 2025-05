Nintendo: Mario Kart World non sarebbe possibile su Switch

HQ

Mario Kart 8 Deluxe è diventato uno dei giochi più venduti al mondo e le aspettative per il sequel Mario Kart World sono ovviamente enormi. Ma perché Nintendo non rilascia il gioco sia su Switch che su Switch 2 per massimizzare le vendite, e lo stesso vale per Donkey Kong Bananza?

Il capo di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha risposto a questa domanda durante un Q&A (grazie a Games Radar) con gli investitori durante l'ultimo rapporto trimestrale. Si scopre che Switch di otto anni semplicemente non riesce a tenere il passo né con il gigantesco mondo aperto di Mario Kart World né con i nuovi ambienti distruttibili di Donkey. Offrire nuovi modi di giocare è la forza trainante di Nintendo, e prestazioni più elevate sono una necessità per questo, afferma:

"Prestazioni di elaborazione hardware più elevate sono diventate necessarie per gli sviluppatori di software per realizzare uno degli obiettivi più importanti di Nintendo: proporre nuovi modi di giocare.

Il Nintendo Switch 2 potrebbe non sembrare un grande cambiamento all'esterno. Tuttavia, in realtà, sia l'hardware che le periferiche sono stati sviluppati da zero".

Spontaneamente, probabilmente c'è molto in questo e, sviluppando per un solo formato, Nintendo può sfruttarlo al meglio senza tenere conto di nient'altro.