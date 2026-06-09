Nintendo mostra i primi minuti di Xenoblade Genesis, in uscita nel 2027

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Nintendo ha finalmente rivelato la tanto attesa continuazione della serie Xenoblade Chronicles, anche se sembra che questa volta, piuttosto che un sequel, sia un nuovo inizio. Xenoblade Genesis ci porta in una nuova terra chiamata Leukos, dove l'Anima permea e modella, dà vita (e morte) a tutto ciò che esiste. Il mondo di Leukos è come un anello di Halo, e potremo esplorarlo su cavalchi che ricordano rettili piumati, mentre la trama tocca nuovamente i temi centrali dell'antimilitarismo, della compassione per gli altri e del senso del dovere.

Per ora non conosciamo ulteriori dettagli su Xenoblade Genesis, ma il trailer mostrato da Nintendo in the Direct ci fa sospettare che il lavoro di Monolith Soft sia già abbastanza avanzato a questo punto, e hanno già confermato che arriverà nel 2027.