Nintendo Music celebra un anno di gioia retrò

È passato un anno dal lancio di Nintendo Music, con una libreria di musica di gioco che è cresciuta considerevolmente negli ultimi dodici mesi. Dai classici ai tagli profondi più oscuri, ci sono un totale di 40 album diversi disponibili, inclusi giochi NES e SNES, nonché molte delle cose più recenti. Certo, si sarebbe potuto desiderare di più (come si fa sempre), ma dal momento che è incluso in Nintendo Switch Online a un prezzo sorprendentemente conveniente, è difficile lamentarsi.

L'app (anche un web player sarebbe bello averla...) è stata ampliata con un sacco di campane e fischietti extra: gli utenti possono creare le proprie playlist, scaricare musica e persino ricevere suggerimenti in base ai giochi Nintendo a cui stanno giocando. Anche i dettagli più piccoli, come la possibilità di riprodurre in loop le colonne sonore un numero x di volte, arricchiscono l'esperienza.

Possiamo solo sperare che Nintendo acceleri leggermente il ritmo e ampli ulteriormente la sua offerta musicale nel prossimo anno. Dopotutto, mancano molte cose che sarebbero apprezzate da tutti noi fan nostalgici.

Stai usando Nintendo Music?