Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Nintendo Music celebra un anno di gioia retrò

Con 40 album già disponibili e altri all'orizzonte, si preannuncia come un compagno indispensabile per ogni musicista nostalgico.

HQ

È passato un anno dal lancio di Nintendo Music, con una libreria di musica di gioco che è cresciuta considerevolmente negli ultimi dodici mesi. Dai classici ai tagli profondi più oscuri, ci sono un totale di 40 album diversi disponibili, inclusi giochi NES e SNES, nonché molte delle cose più recenti. Certo, si sarebbe potuto desiderare di più (come si fa sempre), ma dal momento che è incluso in Nintendo Switch Online a un prezzo sorprendentemente conveniente, è difficile lamentarsi.

L'app (anche un web player sarebbe bello averla...) è stata ampliata con un sacco di campane e fischietti extra: gli utenti possono creare le proprie playlist, scaricare musica e persino ricevere suggerimenti in base ai giochi Nintendo a cui stanno giocando. Anche i dettagli più piccoli, come la possibilità di riprodurre in loop le colonne sonore un numero x di volte, arricchiscono l'esperienza.

Possiamo solo sperare che Nintendo acceleri leggermente il ritmo e ampli ulteriormente la sua offerta musicale nel prossimo anno. Dopotutto, mancano molte cose che sarebbero apprezzate da tutti noi fan nostalgici.

Stai usando Nintendo Music?

Nintendo Music celebra un anno di gioia retrò


Caricamento del prossimo contenuto