Nintendo Music è ora disponibile praticamente su qualsiasi dispositivo

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Nintendo offre un servizio in abbonamento un po' più limitato rispetto ai concorrenti, chiamato Nintendo Switch Online, dove si ha accesso essenzialmente a giochi online e a un catalogo di classici delle sue console più datate, con titoli più recenti come quelli di Nintendo 64 e GameCube disponibili sul livello più alto in abbonamento, Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Tuttavia, una cosa che l'abbonamento offre e che nessun altro ha è l'accesso a una propria piattaforma di streaming musicale chiamata Nintendo Music, dove sta gradualmente aggiungendo tutte le colonne sonore dei suoi giochi su tutte le generazioni di console Nintendo.

E sembra che molti utenti NSO non sappiano che questo accesso è gratuito per loro, senza limiti, finché il loro abbonamento è attivo. L'unico requisito fino ad ora era avere uno smartphone con connessione internet per scaricare l'app, ma questo non è più un ostacolo.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia che l'ultimo aggiornamento di Nintendo Music ora permette agli utenti di accedere al servizio su una vasta gamma di nuovi dispositivi. Potrai ascoltare le colonne sonore su PC, tablet e persino in auto, tramite Apple CarPlay e Android Auto. Dai un'occhiata al trailer con l'annuncio qui sotto.