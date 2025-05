Nintendo Music ora ha un timer per renderlo più facile da dormire

HQ

Ovviamente siamo abituati al fatto che Nintendo aggiunga gradualmente più colonne sonore alla sua app Nintendo Music, ma ora viene annunciato tramite l'app Nintendo Today che è tempo di una nuova funzionalità.

Anche se non è nulla di rivoluzionario, è qualcosa che pensiamo molti apprezzeranno, vale a dire un timer. Dal momento che è possibile riprodurre in loop la musica del gioco per mantenerlo attivo a lungo, molte persone trovano difficile addormentarsi con le accoglienti melodie di Animal Crossing o la musica super confortevole dei menu Wii perché continua ad andare avanti e rischia di svegliarti nel cuore della notte.

Ora puoi rimediare a questo e andare a dormire con la coscienza pulita e impostare la canzone di Super Mario Galaxy Gusty Garden Galaxy in modo che suoni per una certa ora, in modo da non doverti svegliare con la stessa musica al mattino.

Ecco l'elenco di tutte le nuove funzionalità: