Nintendo Music ora rende più facile ascoltare le tue tracce classiche di Mario dalla colonna sonora Mario Kart World

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Siamo abituati a vedere Nintendo Music ampliare settimanalmente il suo catalogo di colonne sonore di giochi classici tramite il servizio di abbonamento Nintendo Switch Online, e ancor di più ora che possiamo accedere all'app da un PC desktop o tramite le app iOS e Android per l'auto, portando con noi la nostra musica Nintendo preferita ovunque andiamo.

Tuttavia, non è sempre facile trovare le tracce specifiche che cerchiamo (soprattutto nelle colonne sonore con centinaia di tracce audio), ma ora è un po' più semplice ascoltare le tracce classiche dei giochi di Mario reinterpretate in Mario Kart World. Sono state aggiunte tre nuove playlist con il meglio di Free Roam Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3, e ora puoi goderti queste 15 tracce, separate e organizzate secondo il gioco originale da cui provengono.

Le playlist non sono molto lunghe, quindi troverai sicuramente un momento nella giornata per indulgere un po' di nostalgia con questi brani. Ecco i link alle playlist Mario Kart World dedicate a SMB, SMB2 e SMB3.