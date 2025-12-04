Nintendo nasconde la musica nell'area desertica di Metroid Prime 4: Beyond dietro un paywall

HQ

Metroid Prime 4: Beyond certamente non è il ritorno da sogno al franchise che molti hanno sognato negli ultimi 18 anni. Nonostante le prestazioni tecniche più che straordinarie, il titolo di Retro Studios soffre di un design dei livelli piuttosto scarso, per usare un eufemismo. Ma ora sappiamo che ci sono anche altre decisioni di design discutibili che rovinano ulteriormente la recente uscita di Nintendo.

In questo caso ci riferiamo alla zona desertica di Viewvros, esplorata sulla moto di Samus, Vi-O-La. È una sezione in cui devi anche girare raccogliendo cristalli e oggetti e.... Non ti sembra un po' troppo silenzioso? Ora sappiamo perché. Si scopre che la musica in quest'area può essere sbloccata solo come ricompensa per aver completato il 100% dell'esplorazione del deserto... oppure acquistando la figura Samus Amiibo con Vi-O-La, al prezzo ufficiale di €29,99.

Non è la prima volta che Nintendo "nascone" contenuti di endgame dietro il sistema NFC delle figure Amiibo (anche Donkey Kong Bananza lo aveva), ma la controversia qui è che non si tratta di un abito speciale o di un accessorio estetico, bensì di musica, che è parte integrante dell'esperienza di gioco e che qui è poco elegante nascosta dietro un paywall.

