Nintendo nega di aver utilizzato l'IA durante lo sviluppo di Mario Kart World

Da quando Nintendo ha presentato Switch 2 e Mario Kart World il mese scorso, non sono stati solo gli aumenti di prezzo dell'azienda a fare notizia. Mentre il trailer di debutto del gioco è stato generalmente ben accolto, un nuovo trailer mostrato durante un livestream di Nintendo Treehouse ha sollevato alcune sopracciglia.

In particolare, i fan hanno sottolineato una serie di poster di sfondo che sembravano generati dall'intelligenza artificiale e incompiuti, scatenando accuse secondo cui Nintendo potrebbe non creare tutti i suoi contenuti internamente. Tuttavia, la società ha negato queste affermazioni in una dichiarazione a Eurogamer, affermando:

"Le immagini generate dall'intelligenza artificiale non sono state utilizzate nello sviluppo di Mario Kart World."

I manifesti in questione possono essere visti di seguito: