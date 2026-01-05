Nintendo non era convinta dal mondo aperto di Metroid Prime 4: Beyond ma non poteva permettersi di tornare indietro

HQ

Quando Metroid Prime 4: Beyond è arrivato sui dispositivi Nintendo Switch 1 e 2 all'inizio di dicembre, è stato ricevuto con critiche varie da parte di fan e critici, che hanno discusso su molte delle decisioni di design adottate nel gioco. Uno di questi punti di conflitto era la parte open-world del deserto che si poteva attraversare con la Vi-O-La moto, qualcosa che rappresentava un punto basso per l'intero insieme per i fan veterani della serie.

Si è scoperto che anche Nintendo non era del tutto convinta da questo aspetto del gioco, ma non ha avuto altra scelta che impegnarsi e lasciarlo nella versione finale del gioco, come è stato recentemente confermato in un'intervista con Famitsu.

Dopo la traduzione, si menziona che la parte open-world è stata aggiunta per soddisfare il crescente desiderio dei fan di spazi aperti nei videogiochi. Questo è stato concepito molto prima nel ciclo di sviluppo, quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild stava conquistando il mondo. Tuttavia, questo avvenne anni prima del lancio e, col tempo, le abitudini dei giocatori cambiarono al punto che i mondi aperti erano molto meno desiderati verso la fine del 2025.

Nintendo poi esprime: "Alla fine, il gioco ha richiesto molto più tempo del previsto per essere completato, e ci siamo resi conto che l'impressione dei giocatori verso i giochi open-world era cambiata. Detto ciò, lo sviluppo era già stato resettato una volta prima (quando abbiamo ricominciato da zero con Retro Studios), quindi tornare indietro allo sviluppo era fuori questione, e abbiamo deciso di andare avanti con la nostra visione originale."

Cosa ne pensi della parte open world di Metroid Prime 4: Beyond ? Se non hai ancora provato il gioco, non perderti la nostra recensione qui.