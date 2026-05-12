Nintendo non esclude ulteriori aumenti di prezzo per Switch 2 in futuro

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Mentre Microsoft e Sony sembrano competere tra loro su chi può far pagare di più per PlayStation 5 e Xbox Series S/X, Nintendo finora ha mantenuto invariato il prezzo della Switch 2. E tecnicamente non l'hanno ancora toccata, ma hanno comunque annunciato la scorsa settimana che ci saranno aumenti di prezzo per la Switch 2 a settembre.

È un dispiacere, ma potrebbe addirittura peggiorare. Anche se il prezzo non è ancora salito, il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato durante una sessione di domande e risposte con gli investitori dell'azienda che non può promettere che gli aumenti di prezzo siano finiti:

"Ci sono ancora incertezze sui prezzi dei componenti, e potremmo essere influenzati non solo quest'anno ma anche il prossimo. Vogliamo essere in grado di rispondere in modo flessibile a qualsiasi situazione si presenti."

Detto ciò, possiamo solo sperare che questo scenario non si realizzi mai. Se vuoi comprare una Switch 2 al prezzo attuale, hai diversi mesi per farlo, quindi approfittane.