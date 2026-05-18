Nintendo non si arrende nella corsa a diventare la console più venduta di tutti i tempi, ed è pronta a portare la Nintendo Switch in un enorme nuovo mercato

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È difficile credere che l'India, il secondo paese più popoloso al mondo (e presto il primo), non abbia avuto alcuna presenza commerciale da parte di un'azienda come Nintendo. L'economia del paese è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, e questo sta anche aprendo la sua economia e la sua popolazione di oltre un miliardo di persone a diventare utenti, il che a sua volta influisce sull'industria dei videogiochi. Nintendo ha deciso che è arrivato il momento di entrare in India e l'azienda sta pianificando di lanciare lì la Nintendo Switch. Sì, il modello base (versione 2019). Nemmeno il modello OLED.

Come riportato da Day Zero Media (grazie, NintendoLife), la Nintendo Switch sarà in vendita nel paese asiatico per 20.000 rupie nel 2027. In effetti, la Switch (e persino la Switch 2) erano già disponibili sul mercato secondario tramite importazioni 'grigie', ma ora arriveranno nei negozi. In questo modo, Nintendo spera che, entrando in un nuovo mercato con tale potenziale, possa aumentare ulteriormente le vendite di hardware e così superare i 160 milioni di console vendute dalla PS2, rendendo la Nintendo Switch la console di videogiochi più venduta di tutti i tempi.

Con un po' di fortuna, scopriremo se avrà successo l'anno prossimo, quando la Nintendo Switch uscirà in un nuovo mercato, festeggiando 10 anni di vendita nel resto del mondo...